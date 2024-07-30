Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля 2024 года рассказали ТАСС в суде:

"В суд поступила жалоба от Максима Александровича Галкина на решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента".

При этом отмечается, что дата заседания по жалобе пока не назначена.

Максим Галкин включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

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Напомним, 18 июня 2024 года Максиму Галкину исполнилось 48 лет.