Дадут ли Пугачёвой выступить с концертом в России, ответили в Госдуме

В СМИ уже не первый день пишут о вероятном возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Кроме того, появилась информация о ее намерении выступить там с сольным концертом, сообщает Zakon.kz.

Так, Mash 6 августа написал, что Примадонна хочет дать большой концерт в России до конца года. Для чего она вместе с детьми приедет на Родину в конце августа. К тому же, попытается решить вопрос с иноагентством мужа Максима Галкина.

Telegram-канал со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова пишет, что запланирован недельный визит. За это время Пугачёва и ее команда рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами.



