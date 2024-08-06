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Дадут ли Пугачёвой выступить с концертом в России, ответили в Госдуме

Пугачева, возвращение в Россию, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 12:11 Фото: Instagram/alla_orfey
В СМИ уже не первый день пишут о вероятном возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Кроме того, появилась информация о ее намерении выступить там с сольным концертом, сообщает Zakon.kz.

Так, Mash 6 августа написал, что Примадонна хочет дать большой концерт в России до конца года. Для чего она вместе с детьми приедет на Родину в конце августа. К тому же, попытается решить вопрос с иноагентством мужа Максима Галкина.

Telegram-канал со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова пишет, что запланирован недельный визит. За это время Пугачёва и ее команда рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами.

Журналисты решили узнать мнение депутатов по поводу планов Примадонны. Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил NEWS.ru, что вероятный концерт Аллы Пугачёвой в России допускать нельзя.
"В своем желании получить денег с россиян бывшая Примадонна не оригинальна. Многие певцы, музыканты, юмористы и прочие творческие единицы, покинувшие Россию с началом СВО, теперь хотят собрать с поклонников средства на свою роскошную жизнь. Выяснилось, что в остальном мире они никому не нужны и их удел – выступления в подвальных клубах, плюс редкие корпоративы", – сказал Толмачев.
По его словам, ряд уехавших из России артистов назвали другие страны новой родиной – "вот пусть она их и кормит".
"Концерты Пугачëвой могут стать прецедентом, допускать которого нельзя. Потому что наши люди отходчивы и купят билеты, а потом певица улетит и продолжит их же поливать грязью...", – подытожил Толмачев.
В 2022 году певица с супругом Максимом Галкиным покинули Россию. В конце июля 2024 года он подал в Верховный суд РФ жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента. Отметим, что в марте 2024 года появились сообщения о возможном признании Пугачёвой иноагентом. 

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