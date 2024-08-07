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Ксения Бородина резко ответила завистникам откуда у нее деньги на новую квартиру

Ксения Бородина ответила хейтерам, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 06:37 Фото: Instagram/borodylia
Российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина резко объяснила подписчице, что нельзя считать чужие деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, последнее время в жизни Ксении Бородиной "белая полоса": она состоит в серьезных отношениях, а также приобрела квартиру в центре столицы.

"Откуда у нее столько денег?" – задала вопрос одна из подписчиц Ксении.

Телеведущая предположила, что она отправила вопрос не подруге, а ей случайно, но все же ответила по адресу.

"Милая, считать чужие деньги нехорошо, но открою тебе секрет: я много работаю. Работаю сама, давно и горжусь своими достижениями".Российская телеведущая и актриса Ксения Бородина

Ранее известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью.

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