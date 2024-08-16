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Виктория Боня показала маму после пластической операции

Пластическая хирургия, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 19:33 Фото: pixabay
Впервые инстадива показала фотографию своей мамы, которую изуродовал пластический хирург, сообщает Zakon.kz.

Фотографию Боня опубликовала у себя в Instagram-сторис.

"Сказать ужасно, ничего не сказать", – сопроводила она снимок мамы.
Пластическая хирургия, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 19:33

Фото: Instagram/victoriabonya

Подробности этой истории таковы: еще зимой Галина Ивановна обратилась к пластическому хирургу, пообещав так же, как дочь, похвастаться результатами бьюти-вмешательства. Однако позднее женщина перестала выходить на связь, а блогерша призналась, что ее маму изуродовали.

"Я маму подговорила на операцию тоже. Мы сделали в Дубае. Хирург взялся, но маме испортили лицо. Мама была красотка. Ей сделали SMAS-лифтинг и у нее огромные шрамы, ожог", – рассказала звезда реалити месяцем ранее.

Но 15 августа, под напором подписчиков, женщины все-таки поделились снимком результатов хирургического вмешательства. По словам Бони, исправлять ошибки дубайского хирурга будет ее врач, проживающий в США.

А Алиса Аршавина смогла восстановить нос после девяти пластических операций, но и это еще не предел.

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