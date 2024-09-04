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Жительница Актау оформила свой подъезд в национальном стиле

Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, национальный стиль, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 04:40 Фото: Zakon.kz
16-летняя Айзада Бисенбайкызы разукрасила стены подъезда в национальном стиле, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент первого канала "Евразия" на такое творческое решение у девушки ушло 1,5 месяца. Все началось с того, что стены подъезда жилого дома, построенного в 1979 году нуждались в обновлении. Поэтому художница решилась придать им "новое настроение". Морально и финансово Айзаду поддержала ее мама.

На днях стало известно, что казахстанцы стали меньше пить чай.

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