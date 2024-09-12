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Ведущий из Талдыкоргана покорил российских комиков

Ведущий из Талдыкоргана покорил российских комиков, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 13:25 Фото: Instagram/erema__kz
Казахстанец Ерасыл Акмолдаев (Ерема) из Талдыкоргана выступил перед российскими артистами на шоу "Open Mic". Его номер пришелся по душе Денису Дорохову, Андрею Бебуришвили и Гураму Амаряну, сообщает Zakon.kz.

Акмолдаев разместил несколько видео своих выступлений на странице в Instagram.

На видео присутствует ненормативная лексика.

По данным из различных СМИ, Акмолдаев учился до 11 класса в школе №2 в Талдыкоргане и после поступил в университет в России. Сейчас он работает свадебным ведущим.

Комментаторы оценили монологи артиста:

  • Веселый паренек! Подписался.
  • Ты смешной.
  • Лучший, братан.
  • Очень круто, каждая шутка попала.

Ранее мы писали, что казахстанский cтендап-комик Галым Калиакбаров на днях разместил новое шуточное видео, а точнее, видеоурок для мужчин на тему "Как чинить что-то дома".

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Россия Казахстан Талдыкорган 2024 год Концерты Социальные сети Комики Шоу
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