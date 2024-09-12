Ведущий из Талдыкоргана покорил российских комиков
Фото: Instagram/erema__kz
Казахстанец Ерасыл Акмолдаев (Ерема) из Талдыкоргана выступил перед российскими артистами на шоу "Open Mic". Его номер пришелся по душе Денису Дорохову, Андрею Бебуришвили и Гураму Амаряну, сообщает Zakon.kz.
Акмолдаев разместил несколько видео своих выступлений на странице в Instagram.
На видео присутствует ненормативная лексика.
По данным из различных СМИ, Акмолдаев учился до 11 класса в школе №2 в Талдыкоргане и после поступил в университет в России. Сейчас он работает свадебным ведущим.
Комментаторы оценили монологи артиста:
- Веселый паренек! Подписался.
- Ты смешной.
- Лучший, братан.
- Очень круто, каждая шутка попала.
Ранее мы писали, что казахстанский cтендап-комик Галым Калиакбаров на днях разместил новое шуточное видео, а точнее, видеоурок для мужчин на тему "Как чинить что-то дома".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript