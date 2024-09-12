Ведущий из Талдыкоргана покорил российских комиков

Казахстанец Ерасыл Акмолдаев (Ерема) из Талдыкоргана выступил перед российскими артистами на шоу "Open Mic". Его номер пришелся по душе Денису Дорохову, Андрею Бебуришвили и Гураму Амаряну, сообщает Zakon.kz.

Акмолдаев разместил несколько видео своих выступлений на странице в Instagram.

На видео присутствует ненормативная лексика.

По данным из различных СМИ, Акмолдаев учился до 11 класса в школе №2 в Талдыкоргане и после поступил в университет в России. Сейчас он работает свадебным ведущим.

Комментаторы оценили монологи артиста:

Веселый паренек! Подписался.

Ты смешной.

Лучший, братан.

Очень круто, каждая шутка попала.

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