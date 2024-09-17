Казахстанская актриса показала "волшебство" северного сияния
Фото: Instargam/asselsagatova
Казахстанской актрисе Асель Сагатовой удалось лицезреть северное сияние, сообщает Zakon.kz.
Судя по комментариям к последним фотографиям, она находится в столице Исландии Рейкьявике, где и удалось запечатлеть северное сияние.
"С самого детства я мечтала увидеть северное сияние – это волшебство, которое кажется чем-то далеким и недосягаемым. Я знала, что однажды эта мечта станет реальностью, но понимала: без решительного шага ее не достичь. Лишь сделав выбор и отправившись в это путешествие, я смогла воплотить свое желание в жизнь. И вот оно – волшебство небесных огней, сверкающих над головой, ставшее реальностью. Это сказка. Сказка, которая случилась со мной", – подписала Асель Сагатова публикацию.
Отметим, что специалисты предупреждали о сильных полярных сияниях в западном полушарии из-за мощной магнитной бури на Земле. В зоне сияний находится вся территория Канады вплоть до южной границы и северные штаты США.
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