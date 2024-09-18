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Экстремальные видео акробата из Казахстана вызвали разногласия в Сети

Видео, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 04:14 Фото: Instagram/gal.07
Пользователи соцсетей разошлись во мнениях относительно рискованных видео казахстанского акробата, сообщает Zakon.kz.

Видео с акробатическими трюками на стульях, беркутом и флагом Казахстана в руках акробата Галымжана Ауесбая не на шутку всполошили Instagram-пользователей. Помимо восхищений видео вызвало много вопросов, включая замечания об отсутствии мер безопасности.

Со слов Галымжана к видео, самым сложным было удержать в руках птицу. На кадрах четко видно, как из-за непривычных условий птица беспокойно машет тяжелыми крыльями.

Судя по странице акробата в Instagram, мужчина работает в этой сфере уже более 10 лет.

Днями ранее оператор, снимавший Димаша Кудайбергена посоветовал коллегам соблюдать технику безопасности в процессе съемок.

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