Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стали известны детали развода Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Развод, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 08:42 Фото: pixabay
В деле о разводе звездной пары всплыли некоторые подробности, сообщает Zakon.kz.

Переговоры осложняет то, что у пары не было брачного договора. Об этом пишет TMZ. А это значит, что им придется делить все совместно нажитое за два года.

Помимо имущества, спор может коснуться продюсерской компании Бена Аффлека, которую тот основал вместе со своим другом – актером Мэттом Деймоном. Они открыли Artists Equity в 2022 году, когда Бен был уже женат. По данным СМИ, Лопес может получить некоторый процент от их проектов.

Также выяснилось, что бракоразводный процесс сопровождает "королева голливудских разводов" Лора Вассер. Некоторые обращаются к ней по нескольку раз. Бен Аффлек, например, уже работал с Вассер, когда расходился с первой женой – актрисой Дженнифер Гарнер.

Много дизлайков получил Владислав Бакальчук за хейт в адрес жены.

Читайте также

Суд
Любовь Успенская посмеялась над Филиппом Киркоровым
Казахстан
Лучшие шахматистки Казахстана представили себя в роли Spice Girls
Похороны
Ирина Понаровская похоронила единственного сына
Алия Абди
Голливуд США Аффлек Бен Лопес Дженнифер 2024 год Деньги Документы Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: