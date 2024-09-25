Стали известны детали развода Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

В деле о разводе звездной пары всплыли некоторые подробности, сообщает Zakon.kz.

Переговоры осложняет то, что у пары не было брачного договора. Об этом пишет TMZ. А это значит, что им придется делить все совместно нажитое за два года.

Помимо имущества, спор может коснуться продюсерской компании Бена Аффлека, которую тот основал вместе со своим другом – актером Мэттом Деймоном. Они открыли Artists Equity в 2022 году, когда Бен был уже женат. По данным СМИ, Лопес может получить некоторый процент от их проектов.

Также выяснилось, что бракоразводный процесс сопровождает "королева голливудских разводов" Лора Вассер. Некоторые обращаются к ней по нескольку раз. Бен Аффлек, например, уже работал с Вассер, когда расходился с первой женой – актрисой Дженнифер Гарнер.

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