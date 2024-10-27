Дуэт Али Окапава и Мади Рымбаева вызвал восторг у поклонников
Фото: Instagram/aliokapov, Instagram/madirymbaev
Казахстанские исполнители и родные братья Али Окапов и Мади Рымбаев выступили на одной сцене в рамках музыкального шоу "Жұлдызды жұп", сообщает Zakon.kz.
27 октября видео-нарезку с шоу разместил на своей странице в Instagram Али Окапов.
Артисты исполнили песню казахского исполнителя Ерболата Кудайбергенова "Мен қазақпын".
Дуэт вызвал восторженные комментарии у поклонников:
- Это потрясающе! Талантливые звезды родились от талантливых родителей! Твоим профессиональным навыкам нет предела!
- Замечательно, два брата – одна победа!
- Круто! Мади – моя любовь! Моя душа! Тысяча благодарностей Али за это выступление!
Ранее Али Окапов рассказал о смене партнера в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп". Теперь вместе с артистом будет выступать его родной брат – Мади Рымбаев. Актриса Фариза Ескермес покинула шоу из-за съемок в кино.
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