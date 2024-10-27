В Сети стартовал новый выпуск шоу "Экстрасенсы. Реванш" с участием в жюри Олега Шепса

Участники телевизионного шоу "Экстрасенсы. Реванш" продолжают бороться за возможность попасть в "Битву сильнейших". Очередная тройка, состоящая из Виктории Комахиной, Александра Сакова и Никиты Турчинова, приступила к заданиям, сообщает Zakon.kz.

Сначала звезды "Битвы экстрасенсов" искали беременную женщину среди тех, чей живот был накладным. Подвох почувствовал Александр Саков – он заявил, что округлости всех пришедших на шоу гостий оказались искусственными и отказался делать выбор.

Он оказался прав, но лишь отчасти. Животы участниц действительно оказались ненастоящими, однако женщина в интересном положении все же была среди присутствующих, просто ее срок был не очень большим.

Второе задание оказалось невероятно сложным: в зал вошли шестеро мужчин, а экстрасенсам нужно было верно подобрать среди них пару для уже сидящих женщин. Звезды "Битвы" справились с испытанием блестяще и без ошибок определили влюбленных.

Лишь Александр Саков растерялся после предложения Олега Шепса перепроверить свои чувства. Деревенский колдун вдруг решил поменять двух мужчин местами и оказался неправ.

Члены жюри, Шепс и Череватый, похоже, рассчитывали увидеть в "Битве сильнейших" Викторию Комахину или Александра Сакова. Когда подошло время ставить оценку Турчину, Олег и Влад, сговорившись, поставили Никите по 7,5 баллов.

Никита не стал дослушивать аргументы Шепса и Череватого: он снял микрофон и ушел. А Комахина и Саков отправились готовиться к следующему этапу, где им предстоит сразиться в составе другой тройки.

В шоу "Экстрасенсы. Реванш" приходят бывшие участники "Битвы экстрасенсов", которые ранее не смогли одержать победу. Там они показывают, на что они способны, проходят различные испытания на глазах у публики, ведущих и членов жюри. Их силы оценивают "коллеги" – сильнейшие "экстрасенсы". В этом сезоне ими являются "маги" Олег Шепс и Влад Череватый.



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