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Жена Кайрата Нуртаса с четырьмя детьми уехала из Астаны

Жулдыз Абдукаримова с четырьмя детьми уехала из Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 20:00 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 28 октября 2024 года рассказала, что улетает из Астаны в Туркестан. В свой любимый город жена любимца публики Кайрата Нуртаса направилась вместе с четырьмя детьми, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие видео 36-летняя артистка опубликовала в Instagram-Stories.

"Я улетаю в любимый город. Угадайте. Шучу. Летим вместе с детьми в Туркестан", – сказала Абдукаримова.

Жулдыз отметила, что поездка с четырьмя детьми выдалась не из легких.

Через несколько часов многодетная мама сообщила, что они долетели до Туркестана.

В середине октября 2024 года стало известно, что Жулдыз Абдукаримова покинула Казахстан. Тогда жена Кайрата Нуртаса улетела в Турцию, откуда делилась красотами пролива между Европой и Малой Азией – Босфора.

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