Продолжения антиутопии: стартовал второй сезон сериала "Укрытие"

15 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+ стартовал второй сезон постапокалиптичного сериала "Укрытие", сообщает Zakon.kz.

Платформа уже не первый год продвигает свои фантастические проекты: здесь же выходили "Основание", "Разделение", "Созвездие", "Темная материя" и другие интересные новинки.

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Первый сезон "Укрытия" получил высокие баллы как от зрителей, так и от критиков. Действие "Укрытия" разворачивается в постапокалиптичном мире. После какой-то катастрофы люди поселились в подземных бункерах: на нижних этажах живет рабочий класс, выше – более привилегированные слои общества.

Джульетта Николс работает в отделе, который обслуживает генератор на нижних уровнях бункера – он обеспечивает электричеством всех жителей. Постепенно героиня начинает подозревать, что внешний мир не так опасен, а те, кто стоит у власти, специально обманывают остальных жителей.

В финале первого сезона Джульетту заставили выйти во внешний мир, где она должна была погибнуть. Но поскольку другая героиня сериала, Марта Уокер, позаботилась о целостности ее костюма, девушка выжила. Она узнала, что пейзажи красивого и безопасного мира были иллюзией: вокруг действительно царит разруха, а рядом с их бункером находятся входы в аналогичные убежища, усеянные десятками трупов.

В начале второго сезона героиня исследует соседний бункер и находит кое-что совсем неожиданное. А параллельно рассказывают о детстве Джульетты и ее первых попытках ремонтировать приборы.

В любом случае старт второго сезона "Укрытия" выглядит любопытно: мотивация главной героини меняется, появляются новые локации, и все интереснее узнать, что же произошло в мире. А главная интрига – как теперь поступит Джульетта и что делать с назревающим восстанием.

Ранее сообщалось, что На Netflix начал выходить второй и заключительный сезон мультсериала "Аркейн" по мотивам игры League of Legends.