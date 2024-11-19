Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Продолжения антиутопии: стартовал второй сезон сериала "Укрытие"

Стартовал второй сезон сериала &quot;Укрытие&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 05:54 Фото: Кадр из сериала "Укрытие"
15 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+ стартовал второй сезон постапокалиптичного сериала "Укрытие", сообщает Zakon.kz.

Платформа уже не первый год продвигает свои фантастические проекты: здесь же выходили "Основание", "Разделение", "Созвездие", "Темная материя" и другие интересные новинки.

Первый сезон "Укрытия" получил высокие баллы как от зрителей, так и от критиков. Действие "Укрытия" разворачивается в постапокалиптичном мире. После какой-то катастрофы люди поселились в подземных бункерах: на нижних этажах живет рабочий класс, выше – более привилегированные слои общества.

Джульетта Николс работает в отделе, который обслуживает генератор на нижних уровнях бункера – он обеспечивает электричеством всех жителей. Постепенно героиня начинает подозревать, что внешний мир не так опасен, а те, кто стоит у власти, специально обманывают остальных жителей.

В финале первого сезона Джульетту заставили выйти во внешний мир, где она должна была погибнуть. Но поскольку другая героиня сериала, Марта Уокер, позаботилась о целостности ее костюма, девушка выжила. Она узнала, что пейзажи красивого и безопасного мира были иллюзией: вокруг действительно царит разруха, а рядом с их бункером находятся входы в аналогичные убежища, усеянные десятками трупов.

В начале второго сезона героиня исследует соседний бункер и находит кое-что совсем неожиданное. А параллельно рассказывают о детстве Джульетты и ее первых попытках ремонтировать приборы.

В любом случае старт второго сезона "Укрытия" выглядит любопытно: мотивация главной героини меняется, появляются новые локации, и все интереснее узнать, что же произошло в мире. А главная интрига – как теперь поступит Джульетта и что делать с назревающим восстанием.

Ранее сообщалось, что На Netflix начал выходить второй и заключительный сезон мультсериала "Аркейн" по мотивам игры League of Legends.

Читайте также

Актриса Ева Лонгория раскрыла необычный секрет крепкого брака
Актриса Ева Лонгория раскрыла необычный секрет крепкого брака
Жена Кайрата Нуртаса поздравила младшего сына с юбилеем
Жена Кайрата Нуртаса поздравила младшего сына с юбилеем
Аксинья Титова
2024 год Телесериалы Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Королевская семья Саудовской Аравии, состояние
Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: