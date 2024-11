Дональд Трамп оценил свой автограф на книге в 400 долларов

В то же время стоимость книги без автографа Трампа составляет 99 долларов. О старте продаж своей новой книги "Спасти Америку" Трамп объявил 24 ноября на странице в Х.

Now it’s time to SAVE AMERICA! Only one Book captures the magic we had, and will soon have again. Get my newest book — SAVE AMERICA! https://t.co/AjWZHHguJp