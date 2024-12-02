В Японии сняли с продажи меч из "Гарри Поттера"

В Японии Warner Bros. пришлось снять с продажи сувенирный меч Годрика Гриффиндора, сообщает Zakon.kz.

После того как местная полиция посчитала аксессуар из мира "Гарри Поттера" настоящим оружием, представительство киностудии оповестило всех об отзыве товара на своем сайте.

Копия знакового для "Хогвартса" клинка продавалась в сувернирном магазине тематического музея, где были выставлены декорации, костюмы и реквизит из серии фильмов. Приобрести памятную вещь можно было за 30 тыс. иен. Это чуть больше 100 тыс. тенге.

Фото: wbstudiotour.jp

Длина реплики меча основателя Гриффиндора составляла 86 см, он был выполнен из нержавеющей стали и не имеет острых лезвий. Тем не менее столичную полицию это не убедило и она потребовала убрать его с полок.

1 декабря в Париже провели массовое соревнование по мотивам сериала "Игра в кальмара".