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Григорий Лепс заинтриговал рассказом о новогоднем подарке для молодой невесты

Лепс рассказал о новогоднем подарке для Авроры Киба, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 14:18 Фото: Instagram/gvleps
Новый год не за горами. И, как у представителя шоу-бизнеса, у российского певца 62-летнего Григория Лепса эта ночь будет рабочей. Но хотя бы под утро он намерен встретиться с 18-летней возлюбленной и вручить ей уже подготовленный подарок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет СтарХит, Аврора Киба сейчас в Лондоне, но иногда возвращается в Москву. И в новогоднюю ночь она будет дома.

"Доеду, поздравлю, у меня есть подарок, приготовленный для Авроры, для семьи. Небольшой, но довольно весомый", – уточнил Григорий Лепс.

Лепс рассказал, что в Новый год будет занят, но надеется освободиться к утру, чтобы поздравить Аврору и вручить ей подготовленный подарок. Он подчеркнул, что презент, хотя и небольшой, имеет особое значение.

Летом 2024 года известный певец Григорий Лепс раскрыл свой роман с молодой девушкой. Общественность отреагировала на это известие неоднозначно, многие считают, что возрастной разрыв между парой чрезмерно велик. Однако 62-летний Лепс заявил, что готов жениться на 18-летней Авроре Кибе.

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