Лера Кудрявцева удивлена тому, какой подарок хочет ее 6-летняя дочь на Новый год

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в соцсети, что попросила ее дочь на Новый год. 53-летняя звезда призналась, что не сможет исполнить желание дочери, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая часто делится историями о шестилетней дочери Маше, общей с хоккеистом Игорем Макаровым. Последняя привела публику в восторг.

В своем Telegram-канале Лера Кудрявцева рассказала, что наследница уже определилась с подарком на Новый год и написала Деду Морозу письмо. Правда, такой просьбы звездная мама не ожидала.

Фото: Telegram/lerakudryavtseva

К фотографии рисунка знаменитость приложила расшифровку:

"Перевожу. Железная дорога на крыше с блестками, и чтоб был спальный вагон, буфет и все разноцветное".

Лера призналась, что пока не знает, как исполнить мечту дочери.

"Дед Мороз в шоке, потому что где такое взять, не знает", – подытожила знаменитость.

Этот пост привел подписчиков Кудрявцевой в восторг. Они попросили ее чаще делиться смешными историями о подрастающей дочери.

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