Лера Кудрявцева удивлена тому, какой подарок на Новый год хочет ее 6-летняя дочь
Телеведущая часто делится историями о шестилетней дочери Маше, общей с хоккеистом Игорем Макаровым. Последняя привела публику в восторг.
В своем Telegram-канале Лера Кудрявцева рассказала, что наследница уже определилась с подарком на Новый год и написала Деду Морозу письмо. Правда, такой просьбы звездная мама не ожидала.
Фото: Telegram/lerakudryavtseva
К фотографии рисунка знаменитость приложила расшифровку:
"Перевожу. Железная дорога на крыше с блестками, и чтоб был спальный вагон, буфет и все разноцветное".
Лера призналась, что пока не знает, как исполнить мечту дочери.
"Дед Мороз в шоке, потому что где такое взять, не знает", – подытожила знаменитость.
Этот пост привел подписчиков Кудрявцевой в восторг. Они попросили ее чаще делиться смешными историями о подрастающей дочери.
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