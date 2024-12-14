Против иранской певицы возбудили дело за съемку без хиджаба

В Иране против певицы Парасту Ахмад возбудили дело за исполнение музыки в прямом эфире без хиджаба, сообщает Zakon.kz.

Как передает Iran International, власти страны заявили, что концерт "не имел разрешения и не соответствовал правовым и культурным стандартам страны". Поскольку иранские законы запрещают женщинам петь сольно или появляться на публике без хиджаба.

Концерт Ахмади, проходивший 11 декабря без зрителей, транслировался в прямом эфире.

"Я хочу петь для людей, которых я люблю. Это право, которое я не могу игнорировать: петь для земли, которую я нежно люблю. Здесь, в этом уголке нашего дорогого Ирана, где переплетаются история и наши легенды, слушайте мой голос", – заявила певица перед началом.

За 12 часов после выступления его посмотрели 74 тыс. раз. Это при том, что доступ к YouTube в Иране ограничен.

"После распространения ролика в ее дом ворвались агенты службы безопасности и ее вызвали в прокуратуру Тегерана для допроса", – говорится в публикации.

Где сейчас находится певица – неизвестно.

С 13 декабря 2024 года в Иране вступили в силу новые нормы морали, за нарушение которых женщинам грозят крупный штраф, тюремный срок от пяти до 15 лет и смертная казнь.