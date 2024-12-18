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Культура и шоу-бизнес

"Диванный аналитик" – вышла первая серия веб-мультфильма

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:21 Фото: pixabay
16 декабря на YouTube вышла пилотная серия веб-мультсериала, сообщает Zakon.kz.

Автором сериала стала студия RestQue Team, работавшая над анимацией:

  • "Дух моей общаги";
  • "13 карт";
  • "Объяснялкины".

По сюжету принц ДеЛеонМафф VII хочет доказать своему отцу, что он может быть королем, поэтому отправляется в путешествие и попадает в опасные приключения.

"В создание этого мультфильма было вложено много сил, времени и, конечно же, накопленных средств. И даже меня самого удивляет, каким получился результат! Это лишь начало интересной и масштабной анимационной истории, которая объединяет фэнтези, трагедию и комедию, превращая все это в увлекательную трагикомедию", – говорится в описании.

3 декабря Disney опубликовал трейлер фильма "Белоснежка". Также в Сети появился трейлер аниме "Ночь живых кошаков".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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