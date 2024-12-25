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Культура и шоу-бизнес

Новый фильм Кристофера Нолана будет адаптацией "Одиссеи" Гомера

Новый фильм Кристофера Нолана будет адаптацией «Одиссеи» Гомера, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 06:35 Фото: pixabay
Сюжет классической поэмы "Одиссеи" Гомера вращается вокруг царя Итаки и его опасного пути домой после Троянской войны. Об этом будет новый фильм режиссера Кристофера Нолана, сообщает Zakon.kz.

Новый проект Кристофера Нолана для Universal Studios будет адаптацией поэмы "Одиссея" Гомера, написанной в VIII веке до н. э. Как сообщила студия в официальном анонсе, фильм будет "мифическим экшеном", снятым с использованием новейших технологий IMAX. Его премьера состоится 17 июля 2026 года.

Сюжет классической поэмы вращается вокруг Одиссея, царя Итаки, и его опасного пути домой после Троянской войны. На своем пути он встречает множество препятствий: циклопа Полифема, сирен, волшебницу Цирцею и других мифических существ. В центре истории – темы героизма, верности, хитрости и борьбы с волей богов.

В "Одиссее" зрителей ждёт звездный актерский состав: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Съемки картины начнутся в начале следующего года. Фильм станет второй работой Нолана для Universal Studios после исторической драмы "Оппенгеймер", завоевавшей премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Это не первая попытка экранизировать "Одиссею". Среди предыдущих проектов – итальянский фильм 1954 года "Приключения Одиссея" с Кирком Дугласом и мини-сериал 1997 года от Андрея Кончаловского. Поэма также вдохновила такие произведения, как "Улисс" Джеймса Джойса, "Пенелопиада" Маргарет Этвуд и фильм "О, где же ты, брат?" братьев Коэн.

Ранее сообщалось, что одним из героев нового выпуска популярного шоу "Что было дальше?" стал блогер Александр Зубарев. Об этом поклонники передачи просили уже давно. Кроме того, съемки проходили в Алматы.

Аксинья Титова
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