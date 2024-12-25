Кому олигархи готовы платить 20 млн тенге за корпоративы
Фото: pexels
Для многих артистов прибыльное время выпадает именно на новогодние праздники. Российский продюсер Сергей Дворцов назвал имена тех, кто получает больше заказов в эти дни, сообщает Zakon.kz.
Любимчиками олигархов с Рублевки являются Григорий Лепс, Дима Билан и Николай Басков.
Он уточнил, что стоимость выступлений этих певцов составляет от 3-5 миллионов рублей (15-20 млн тенге) и выше.
Что касается списка певиц, то там числятся Ани Лорак, Анна Плетнева и Мари Краймбрери.
Продюсер в разговоре с изданием "Страсти" отметил, что они получают много заказов от миллионеров.
Впрочем, гонорары их немного скромнее, чем у коллег-мужчин.
Ранее мы сообщали, что популярный казахстанский и российский стендап-комик Нурлан Сабуров, как и другие звезды, не прочь выступить на новогоднем корпоративе. Гонорар ведущего за 25 минут начинается от двух миллионов рублей (9,5 млн тенге).
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