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Культура и шоу-бизнес

Кому олигархи готовы платить 20 млн тенге за корпоративы

Кому олигархи готовы платить 20 млн тенге за корпоративы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 09:19 Фото: pexels
Для многих артистов прибыльное время выпадает именно на новогодние праздники. Российский продюсер Сергей Дворцов назвал имена тех, кто получает больше заказов в эти дни, сообщает Zakon.kz.

Любимчиками олигархов с Рублевки являются Григорий Лепс, Дима Билан и Николай Басков.

Он уточнил, что стоимость выступлений этих певцов составляет от 3-5 миллионов рублей (15-20 млн тенге) и выше.

Что касается списка певиц, то там числятся Ани Лорак, Анна Плетнева и Мари Краймбрери.

Продюсер в разговоре с изданием "Страсти" отметил, что они получают много заказов от миллионеров.

Впрочем, гонорары их немного скромнее, чем у коллег-мужчин.

Ранее мы сообщали, что популярный казахстанский и российский стендап-комик Нурлан Сабуров, как и другие звезды, не прочь выступить на новогоднем корпоративе. Гонорар ведущего за 25 минут начинается от двух миллионов рублей (9,5 млн тенге).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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