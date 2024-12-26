О психологических проблемах после фильма "Пианист" рассказал Эдриен Броуди

Актер рассказал о посттравматическом стрессовом расстройстве после главной роли в биографической драме Романа Полански, сообщает Zakon.kz.

Личной историей Броуди поделился в интервью журналу New York Magazine. В фильме ему досталась роль пережившего холокост Владислава Шпильмана. Готовясь к ней, он сел на строгую диету, чтобы сбросить 13 кг и довести свой вес до 58 кг. По словам актера, он "едва пил воду к началу съемок".

"У меня определенно было расстройство пищевого поведения, по крайней мере в течение года. А потом я был в депрессии целый год", – добавил он.

За эту роль он получил "Оскар" в 29 лет, став самым молодым победителем в этой номинации в истории премии.

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