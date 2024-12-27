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Культура и шоу-бизнес

Елизавета Боярская эмоционально поздравила отца с 75-летием

Елизавета Боярская эмоционально поздравила отца с 75-летием, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:03 Фото: Instagram/lizavetabo
26 декабря 2024 года российскому актеру Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет. Его баритон с хрипотцой, очки с затемненными стеклами и неизменная широкополая шляпа знакомы каждому. В этот день его дочь Елизавета оставила трогательное поздравление, сообщает Zakon.kz.

Актриса опубликовала ряд фотографий с отцом и рассказала, как проходит ее идеальный вечер с родителями, мужем и детьми.

"Папочка, с днем рождения! Я желаю тебе здоровья, бодрости, строить планы, придумывать желания и стремиться к их осуществлению! Любовью и заботой мы тебя окутаем с ног до головы! Мы тебя очень любим!"Елизавета Боярская

Что касается семейного вечера, он выглядит так. Елизавета с родителями, мужем, сыновьями, братом Сергеем и его дочерьми собираются на даче и жарят шашлыки. Михаил Сергеевич надевает старый свитер и смешные тапочки, разжигает костер и веселится с внуками. По словам артистки, ее папа мастер спорта по игре с детьми и выдумыванию рассказов.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, отметив, что Боярский – целая эпоха.

"Такое ощущение, что он был всегда, с самого детства, и всегда будет. Все его роли это шедевр, который повторить невозможно", – написал один из пользователей.

Ранее стало известно, что 26 декабря 2024 года в китайском городе Чэнду прошел новогодний концерт. Среди именитых местных звезд был и казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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