Мама, я танцую: стали известны причины распада дуэта "2 Маши"

Экс-солистка некогда популярного московского дуэта Мария Шейх раскрыла истинные причины развала группы, сообщает Zakon.kz.

27 декабря в интервью "Откровенно с татаркой" Мария Шейх заявила, что Мария Зайцева перевернула ситуацию, обвинив ее в запрете на исполнение песен, хотя Шейх лишь хотела, чтобы проект продолжал работать. Фактически, именно Зайцева лишила Шейх возможности выступать, а также заработка.

Со слов Шейх она до сих пор обижена, что ее вклад в группу обесценивают и не признают заслуги. По ее убеждению, из-за манипуляций Зайцевой страдала вся группа.

А 28 декабря ТНТ показал финал второго сезона мистического проекта "Экстрасенсы. Реванш", где стало известно имя победителя.