Прохор Шаляпин собирается взять пример с Петросяна

Российский певец Прохор Шаляпин, чьи видео о радостях жизни покорили Интернет, не спешит с созданием семьи. Он с удовольствием помышляет о позднем отцовстве, чтобы не жертвовать комфортом. В этом плане его вдохновляет пример Петросяна, сообщает Zakon.kz.

В этом году Прохор Шаляпин прославился в соцсетях пропагандой гедонизма. Он наслаждается жизнью для себя и советует то же другим. Благодаря видео, в которых певец утверждает, что создан не для работы, а для отдыха, исполнитель обрел поддержку среди многих подписчиков.

За плечами Шаляпина три брака, но детьми он пока не обзавелся. Сейчас 41-летний артист признается, что готов к наследникам – но прежде всего ему нужно найти подходящую женщину, а сделать это нелегко. Кроме того, больше всего в жизни Прохор ценит спокойствие, поэтому боится, что супруга и дети нарушат беззаботное существование.

"Я не хочу ответственности, честно говорю. Когда-то детей я планирую, конечно. Ну так, чтоб под старость лет, чтобы они мне нервы не трепали. Вот лет в 70, как Евгений Ваганович", – говорит исполнитель.

Прохору откликается модель семьи юмориста, женатого на Татьяне Брухуновой, которая моложе его на 44 года. Артист не видит ничего зазорного в большой разнице в возрасте, главное, что каждый из супругов счастлив и получает от брака желаемое.

Ранее Прохор Шаляпин раскритиковал экс-участников "Фабрики звезд". Он высказался насчет их внешности и отсутствия таланта.