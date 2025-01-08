Тигран Кеосаян находится в коме
Фото: Instagram/historykino
Режиссер и телеведущий оказался в коме после клинической смерти, сообщает Zakon.kz.
Об этом 9 января рассказала его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. С ее слов, она до последнего об этом скрывала, но звонки журналистов вынудили ее сделать заявление.
Далее Симоньян объяснила, что у ее мужа уже давно серьезные проблемы с сердцем.
"Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", – добавила она.
Предположительно Кеосаян попал в больницу в конце декабря, сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
А 41-летняя Алсу рассказала, как работа с психологом помогла ей решиться на развод.
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