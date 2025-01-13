Евгений Плющенко эффектно поздравил Яну Рудковскую с днем свадьбы
Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
12 января заслуженный мастер спорта России поздравил супругу с очередной годовщиной бракосочетания, сообщает Zakon.kz.
Семейная дата пришлась на гастроли в Баку, куда фигуристы повезли ледовое шоу "Щелкунчик".
Со слов супружеской пары в их соцсетях, они познакомились в 2007 году в Лондоне на Трафальгарской площади.
"Параллельная реальность сейчас, которая превратилась в большую историю любви", – отметили оба в своих поздравительных публикациях.
А пара Уэст-Цензори отметили на днях день рождения Бьянки на Мальдивах.
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