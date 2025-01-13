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Культура и шоу-бизнес

Евгений Плющенко эффектно поздравил Яну Рудковскую с днем свадьбы

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 06:16 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
12 января заслуженный мастер спорта России поздравил супругу с очередной годовщиной бракосочетания, сообщает Zakon.kz.

Семейная дата пришлась на гастроли в Баку, куда фигуристы повезли ледовое шоу "Щелкунчик".

Со слов супружеской пары в их соцсетях, они познакомились в 2007 году в Лондоне на Трафальгарской площади.

"Параллельная реальность сейчас, которая превратилась в большую историю любви", – отметили оба в своих поздравительных публикациях.

А пара Уэст-Цензори отметили на днях день рождения Бьянки на Мальдивах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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