Евгений Плющенко эффектно поздравил Яну Рудковскую с днем свадьбы

12 января заслуженный мастер спорта России поздравил супругу с очередной годовщиной бракосочетания, сообщает Zakon.kz.

Семейная дата пришлась на гастроли в Баку, куда фигуристы повезли ледовое шоу "Щелкунчик".

Со слов супружеской пары в их соцсетях, они познакомились в 2007 году в Лондоне на Трафальгарской площади.

"Параллельная реальность сейчас, которая превратилась в большую историю любви", – отметили оба в своих поздравительных публикациях.

А пара Уэст-Цензори отметили на днях день рождения Бьянки на Мальдивах.