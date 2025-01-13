Мюзикл "Злая: Сказка о ведьме Запада" побил рекорд по сборам с цифрового релиза

Рекордную сумму заработал за неделю в цифровом прокате новый мюзикл, сообщает Zakon.kz.

По данным World of Reel, собранная сумма составляет 70 млн долларов. Лента с Арианой Гранде и Синтией Эриво стала доступна в цифре 31 декабря – всего через месяц после старта кинотеатрального проката. Лишь за первый день просмотры на онлайн-платформах принесли мюзиклу Джона Чу 26 млн долларов, а за семь дней – 70 млн долларов.

All the feels 🥹



Go behind the scenes of the emotional Ozdust Ballroom scene from #WickedMovie. pic.twitter.com/nrFjSqLS15 — Universal Pictures UK (@universaluk) December 11, 2024

Это не только рекорд для любого фильма 2024 года, но и самый большой показатель за всю историю премиального видео по запросу. Предыдущим рекордсменом был мультфильм "Братья Супер Марио", собравший за неделю 44 млн долларов.

В начале года вышел фильм с элементами ужастика и комедии Meat Puppet.