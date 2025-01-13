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Культура и шоу-бизнес

Мюзикл "Злая: Сказка о ведьме Запада" побил рекорд по сборам с цифрового релиза

Мюзикл, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:22 Фото: Х/universaluk
Рекордную сумму заработал за неделю в цифровом прокате новый мюзикл, сообщает Zakon.kz.

По данным World of Reel, собранная сумма составляет 70 млн долларов. Лента с Арианой Гранде и Синтией Эриво стала доступна в цифре 31 декабря – всего через месяц после старта кинотеатрального проката. Лишь за первый день просмотры на онлайн-платформах принесли мюзиклу Джона Чу 26 млн долларов, а за семь дней – 70 млн долларов.

Это не только рекорд для любого фильма 2024 года, но и самый большой показатель за всю историю премиального видео по запросу. Предыдущим рекордсменом был мультфильм "Братья Супер Марио", собравший за неделю 44 млн долларов.

В начале года вышел фильм с элементами ужастика и комедии Meat Puppet.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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