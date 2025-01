Мюзикл "Злая: Сказка о ведьме Запада" побил рекорд по сборам с цифрового релиза

По данным World of Reel, собранная сумма составляет 70 млн долларов. Лента с Арианой Гранде и Синтией Эриво стала доступна в цифре 31 декабря – всего через месяц после старта кинотеатрального проката. Лишь за первый день просмотры на онлайн-платформах принесли мюзиклу Джона Чу 26 млн долларов, а за семь дней – 70 млн долларов.

