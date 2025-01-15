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Культура и шоу-бизнес

Француженка стала жертвой мошенника от имени Брэда Питта

Француженка стала жертвой мошенника от имени Брэда Питта, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 03:30 Фото: Instagram/bradpittofflcial
53-летняя француженка стала жертвой мошенника. Она думала, что находится в отношениях с Брэдом Питтом. Тот создал американского актера с помощью искусственного интеллекта и обманул дизайнера интерьера на более 800 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Фейковый Брэд Питт убедил француженку, что они влюблены, и сказал, что нуждается в деньгах на лечение рака.

По словам женщины, отношения с фальшивымактером начались после того, как она якобы получила сообщение от матери звезды. Джейн Этта Питт сказала, что "она именно та, кто нужна ее сыну". На следующий день созданный искусственным интеллектом Брэд Питт написал дизайнеру интерьера, что хочет узнать о ней больше.

В течение следующих полутора лет мошенник, который выдавал себя за голливудского актера, признавался француженке в любви, присылал ей стихи, а затем предложил выйти за него замуж.

Дочь француженки предупреждала мать, что ее обманывают, однако женщина не верила. Дизайнер интерьера поняла, что наткнулась на мошенника только летом 2024 года, когда увидела Брэда Питта с Инес де Рамон.

Она рассказала об этой афере французскому телеканалу TF1, однако впоследствии это интервью удалили. Дело в том, что женщина стала жертвой киберзапугивания.

Ранее стало известно, что полиция в Латвии выясняет, что произошло в последний день жизни моего брата.

Аксинья Титова
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