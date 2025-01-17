Жахан Утаргалиев объявил о третьей женитьбе
Из них следует, что 39-летний актер женился в третий раз. Судя по опубликованному 15 января 2025 года видео, молодожены провели "неке қию" (обряд бракосочетания по религиозным канонам ислама) в Центральной мечети Астаны.
"Это – начало новой жизни", – написал Утаргалиев под публикацией.
Затем Жахан с третьей женой продемонстрировали мусульманское свидетельство о браке.
"Большое спасибо за искренние поздравления, я вас очень люблю", – обратился к поклонникам актер.
Большинство фолловеров пожелали актеру счастья с новой избранницей. Но нашлись среди них и те, кто выразил свое недовольство:
- "Рада за вас".
- "Ему очень повезло с женой".
- "Нашел быстро, хотя жаловался на депрессию".
- "Поздравляю! Желаю счастья и взаимопонимания".
- "Раз женился, то держи подальше от камер свою любимую!"
- "Если ты изначально знал, что возьмешь в жены религиозную девушку, то зачем женился на Бидаш. Потратил ее время".
Отметим, что второй женой Утаргалиева была экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш. Об их разрыве стало известно летом 2023 года.
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