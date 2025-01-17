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Культура и шоу-бизнес

Жахан Утаргалиев объявил о третьей женитьбе

Жахан Утаргалиев объявил о третьей женитьбе, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 12:54 Фото: Instagram/zhahan_utargaliyev
Известный казахстанский актер и продюсер Жахан Утаргалиев, который с середины ноября 2024 года "исчез" из Instagram, ошарашил своих подписчиков новыми публикациями, сообщает Zakon.kz.

Из них следует, что 39-летний актер женился в третий раз. Судя по опубликованному 15 января 2025 года видео, молодожены провели "неке қию" (обряд бракосочетания по религиозным канонам ислама) в Центральной мечети Астаны.

"Это – начало новой жизни", – написал Утаргалиев под публикацией.

Затем Жахан с третьей женой продемонстрировали мусульманское свидетельство о браке.

"Большое спасибо за искренние поздравления, я вас очень люблю", – обратился к поклонникам актер.

Большинство фолловеров пожелали актеру счастья с новой избранницей. Но нашлись среди них и те, кто выразил свое недовольство:

  • "Рада за вас".
  • "Ему очень повезло с женой".
  • "Нашел быстро, хотя жаловался на депрессию".
  • "Поздравляю! Желаю счастья и взаимопонимания".
  • "Раз женился, то держи подальше от камер свою любимую!"
  • "Если ты изначально знал, что возьмешь в жены религиозную девушку, то зачем женился на Бидаш. Потратил ее время".

Отметим, что второй женой Утаргалиева была экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш. Об их разрыве стало известно летом 2023 года.

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7 октября 2024 года Бидаш поделилась фотографиями, сделанными на 55-летии мужа продюсера Баян Алагузовой. Но публикация вызвала не только восхищение поклонников, но и озадачила их. Они заподозрили Балжан в пластике лица.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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