#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
530.12
546.08
5.17
Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер сериала о подпольных боксерских боях

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 08:35 Фото: pixabay
Американский стриминговый сервис Hulu показал трейлер "Тысячи ударов", сообщает Zakon.kz.

Действие многосерийной драмы развернется в Лондоне конца XIX века. В центре ее сюжета – история двух мигрантов из Ямайки Хезекии Москоу и Алека Манро, приехавших на заработки в Ист-Энд.

Найти стабильный заработок им удается лишь в подпольных боксерских боях на кулаках, билет на которые им дарит глава девичьей банды "Сорок слонов" Мэри. Она видит в Хезекии нового чемпиона, однако амбициям парня угрожает более опытный боец Шугар.

Новый сериал от создателя "Острых козырьков" Стивена Найта появится на платформе 21 февраля.

На днях Marvel показал трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново", а Роберт Де Ниро сыграл сразу две роли в фильме "Мудрые парни".

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
"Победа или поражение" – вышел трейлер мультфильма от Pixar
Культура и шоу-бизнес
08:10, Сегодня
"Победа или поражение" – вышел трейлер мультфильма от Pixar
Дэвид Линч не успел закончить сериал для Netflix
Культура и шоу-бизнес
07:35, Сегодня
Дэвид Линч не успел закончить сериал для Netflix
Андрей Разин намерен судиться с Алсу и другими артистами
Культура и шоу-бизнес
06:00, Сегодня
Андрей Разин намерен судиться с Алсу и другими артистами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: