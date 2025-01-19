Вышел трейлер сериала о подпольных боксерских боях

Американский стриминговый сервис Hulu показал трейлер "Тысячи ударов", сообщает Zakon.kz.

Действие многосерийной драмы развернется в Лондоне конца XIX века. В центре ее сюжета – история двух мигрантов из Ямайки Хезекии Москоу и Алека Манро, приехавших на заработки в Ист-Энд.

Найти стабильный заработок им удается лишь в подпольных боксерских боях на кулаках, билет на которые им дарит глава девичьей банды "Сорок слонов" Мэри. Она видит в Хезекии нового чемпиона, однако амбициям парня угрожает более опытный боец Шугар.

Новый сериал от создателя "Острых козырьков" Стивена Найта появится на платформе 21 февраля.

На днях Marvel показал трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново", а Роберт Де Ниро сыграл сразу две роли в фильме "Мудрые парни".