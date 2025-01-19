Андрей Разин намерен судиться с Алсу и другим артистами

Продюсер Андрей Разин выдвинул досудебные претензии всем участникам и организаторам трибьют-шоу группы "Ласковый май", сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram 17 января. В число противников Разина, кроме Алсу попали: SHAMAN, Денис Клявер, Александр Ревва, группа "Дискотека авария", Лариса Долина и другие. Разин обвинил их, а также организаторов мероприятия в нарушении авторских прав.

С его слов, все участники концерта, который показали на одном из российских телеканалов 2 января 2025 года, были обязаны заключить с ним договор. Поскольку по словам Разина, он является правообладателем и автором песен, которые при жизни исполнял Юра Шатунов.

"У меня есть второе гражданство Турции, там зарегистрировали все песни за моим именем", – сообщил Разин.

А Канье Уэст предъявил обвинения Adidas.