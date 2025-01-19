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Культура и шоу-бизнес

Андрей Разин намерен судиться с Алсу и другими артистами

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 06:00 Фото: Instagram/razin_andrei_lm
Продюсер Андрей Разин выдвинул досудебные претензии всем участникам и организаторам трибьют-шоу группы "Ласковый май", сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram 17 января. В число противников Разина, кроме Алсу, попали: SHAMAN, Денис Клявер, Александр Ревва, группа "Дискотека авария", Лариса Долина и другие. Разин обвинил их, а также организаторов мероприятия в нарушении авторских прав.

С его слов, все участники концерта, который показали на одном из российских телеканалов 2 января 2025 года, были обязаны заключить с ним договор. Поскольку, по словам Разина, он является правообладателем и автором песен, которые при жизни исполнял Юра Шатунов.

"У меня есть второе гражданство Турции, там зарегистрировали все песни за моим именем", – сообщил Разин.

А Канье Уэст предъявил обвинения Adidas.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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