Счастливая Вера Брежнева сразила поклонников снимками с Украины
Фото: Instagram/ververa
Вера Галушка, более известная под псевдонимом Вера Брежнева, отправилась в путешествие по Украине. Эмоциональными снимками и видео певица поделилась с аудиторией на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Украинская поп-певица подписала серию снимков кратко: "Путешествие по родине".
Большинство комментаторов оставили восторженные отзывы, отметив красоту экс-солистки "ВИА Гры".
Также среди них можно встретить и фанатов из Казахстана, ожидающих гастролей певицы.
- Вера, ваша улыбка и тепло души всегда в душе. Люблю, ценю, скучаю.
- Отлично. Красивая Вера.
- Скоро буду с тобой в Алматы. Петь, танцевать.
- Будьте счастливы несмотря ни на что.
- Как бы ни был долог путь, ты найдешь когда-нибудь.
- Вера – вы прелесть, люблю вас.
- Улыбка голливудская, – пишут пользователи Сети.
О том, что Брежнева вернулась на родину, стало известно в середине января.
До этого с 2022 года исполнительница хита "Любовь спасёт мир" проживала в Италии.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript