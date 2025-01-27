#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
517.84
543.11
5.28
Культура и шоу-бизнес

Счастливая Вера Брежнева сразила поклонников снимками с Украины

Вера Брежнева родина фотографии Украина, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 16:29 Фото: Instagram/ververa
Вера Галушка, более известная под псевдонимом Вера Брежнева, отправилась в путешествие по Украине. Эмоциональными снимками и видео певица поделилась с аудиторией на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Украинская поп-певица подписала серию снимков кратко: "Путешествие по родине".

Большинство комментаторов оставили восторженные отзывы, отметив красоту экс-солистки "ВИА Гры".

Также среди них можно встретить и фанатов из Казахстана, ожидающих гастролей певицы.

  • Вера, ваша улыбка и тепло души всегда в душе. Люблю, ценю, скучаю.
  • Отлично. Красивая Вера.
  • Скоро буду с тобой в Алматы. Петь, танцевать.
  • Будьте счастливы несмотря ни на что.
  • Как бы ни был долог путь, ты найдешь когда-нибудь.
  • Вера – вы прелесть, люблю вас.
  • Улыбка голливудская, – пишут пользователи Сети.

О том, что Брежнева вернулась на родину, стало известно в середине января.

До этого с 2022 года исполнительница хита "Любовь спасёт мир" проживала в Италии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы начались съемки комедии "Руың кім?"
Культура и шоу-бизнес
17:37, Сегодня
В Алматы начались съемки комедии "Руың кім?"
70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма
Культура и шоу-бизнес
17:18, Сегодня
70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: