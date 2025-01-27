Счастливая Вера Брежнева сразила поклонников снимками с Украины

Фото: Instagram/ververa

Вера Галушка, более известная под псевдонимом Вера Брежнева, отправилась в путешествие по Украине. Эмоциональными снимками и видео певица поделилась с аудиторией на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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