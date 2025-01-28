Лиза Арзамасова фотографиями из Мальдив восхитила фанатов
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова продолжает делиться с фотографиями из отпуска, который она проводит вместе с супругом Ильей Авербухом на Мальдивских островах, сообщает Zakon.kz.
Ряд публикаций артистка 28 января сделала на своей странице в Instagram.
"Когда краски природы ярче фильтров", – подписала одно из фото Арзамасова.
В другой публикации актриса ответила на популярный вопрос подписчиков.
"И отвечая на самый популярный ответ про фотографии из отпуска: нееееет, нет и нет у меня фотографий из отпуска без шляпы. И этому есть вполне себе «производственное» объяснение, а не только потому что я люблю шляпки", – написала она.
Также артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в шляпе в бассейне.
Фанаты восхитились фотографиями актрисы:
- Просто восторг!
- Грация и очарование!
- А шляпки у вас всегда красивые и изящные, Лиза!
Ранее Лиза Арзамасова и Илья Авербух потроллили Меланию и Дональда Трамп.
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