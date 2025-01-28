#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.13
538.01
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.13
538.01
5.29
Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова фотографиями из Мальдив восхитила фанатов

Лиза Арзамасова фотографиями из Мальдив восхитила фанатов , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 22:38 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова продолжает делиться с фотографиями из отпуска, который она проводит вместе с супругом Ильей Авербухом на Мальдивских островах, сообщает Zakon.kz.

Ряд публикаций артистка 28 января сделала на своей странице в Instagram. 

"Когда краски природы ярче фильтров", – подписала одно из фото Арзамасова. 

В другой публикации актриса ответила на популярный вопрос подписчиков. 

"И отвечая на самый популярный ответ про фотографии из отпуска: нееееет, нет и нет у меня фотографий из отпуска без шляпы. И этому есть вполне себе «производственное» объяснение, а не только потому что я люблю шляпки", – написала она. 

Также артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в шляпе в бассейне. 

Фанаты восхитились фотографиями актрисы: 

  • Просто восторг!
  • Грация и очарование!
  • А шляпки у вас всегда красивые и изящные, Лиза!

Ранее Лиза Арзамасова и Илья Авербух потроллили Меланию и Дональда Трамп. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Стало тяжело с деньгами: многодетная жена Кайрата Нуртаса рассказала о проблемах
Культура и шоу-бизнес
21:35, Сегодня
Стало тяжело с деньгами: многодетная жена Кайрата Нуртаса рассказала о проблемах
Просьба таинственной девушки к Игорю Крутому с Алсу получила неожиданный поворот
Культура и шоу-бизнес
17:22, Сегодня
Просьба таинственной девушки к Игорю Крутому с Алсу получила неожиданный поворот
33-летняя Настя Ивлеева расстроила подписчиков
Культура и шоу-бизнес
16:49, Сегодня
33-летняя Настя Ивлеева расстроила подписчиков
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: