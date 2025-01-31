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Культура и шоу-бизнес

Концерт Анны Седоковой в Алматы находится под угрозой срыва

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 07:17 Фото: ticketon.kz
Праздничное шоу российской певицы, запланированное на 14 февраля в городе Алматы может не состояться, сообщает Zakon.kz.

Причина, по которой у организаторов и певицы есть опасение – элементарное отсутствие спроса. По данным самой большой платформы по покупке онлайн билетов в Казахстане Ticketon, стоимость бронирования стола в ресторане составляет 150 тыс. тенге, но спроса на выступление Седоковой нет.

Фото: ticketon.kz

По мнению потенциальных зрителей, такое их поведение на анонс вполне ожидаемо. Многие пары предпочли бы более позитивную атмосферу для праздника, чем концерт артистки, чей муж совсем недавно покончил собой. Если концерт все же не отменят, это станет первым выступлением певицы после смерти Яниса Тиммы.

А телеведущая Ксения Бородина напротив готовится к свадьбе. На днях она побывала в Турции, где присмотрела себе свадебное платье.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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