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Культура и шоу-бизнес

Татьяну Брухунову уличили в поисках нового мужа

Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 05:55 Фото: Instagram/bruhunova
Жену известного российского юмориста Евгения Петросяна заподозрили в поисках другого богатого мужчины, сообщает Zakon.kz.

35-летняя Татьяна Брухунова на Мальдивах продолжает демонстрировать свои отпускные наряды. Причем она уже не раз намекнула, что снимки делает ее муж Евгений Петросян.

Однако внимательные хейтеры обратили внимание на другое. Брухунову заподозрили в поисках другого мужа. В Instagram заметили, что Татьяна лайкает рилсы с советами о том, где можно познакомиться с богатым мужем.

Фото: Instagram/marina.mart

"Как там Евгений Ваганович?" – не на шутку встревожились хейтеры любительницы чепчиков.

В отличие от 79-летнего Петросяна, 66-летний Тим Бертон не отказывает своей возлюбленной появляться на светских мероприятиях.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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