Рианна озвучила Смурфетту в мультфильме "Смурфики"
Фото: YouTube/Paramount Pictures
7 февраля Paramount Pictures представила первый полный трейлер к мультфильму "Смурфики" с Рианной в роли Смурфетты, сообщает Zakon.kz.
Певица также выступила продюсером проекта и написала для него несколько песен. Крошечные синие персонажи впервые появились в комиксах бельгийского художника Пейо. Ранее на экраны выходили экранизации культовой франшизы от Sony Pictures. В них снялись Нил Патрик Харрис и Кэти Перри.
Премьера мультфильма с Рианной состоится 18 июля.
Недавно вышел трейлер мультфильма о Планктоне из "Губки Боба", а также трейлер мультсериала про заговор фармкомпаний.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript