Рианна озвучила Смурфетту в мультфильме "Смурфики"

7 февраля Paramount Pictures представила первый полный трейлер к мультфильму "Смурфики" с Рианной в роли Смурфетты, сообщает Zakon.kz.

Певица также выступила продюсером проекта и написала для него несколько песен. Крошечные синие персонажи впервые появились в комиксах бельгийского художника Пейо. Ранее на экраны выходили экранизации культовой франшизы от Sony Pictures. В них снялись Нил Патрик Харрис и Кэти Перри.

Премьера мультфильма с Рианной состоится 18 июля.

Недавно вышел трейлер мультфильма о Планктоне из "Губки Боба", а также трейлер мультсериала про заговор фармкомпаний.