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Культура и шоу-бизнес

Рианна озвучила Смурфетту в мультфильме "Смурфики"

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 08:50 Фото: YouTube/Paramount Pictures
7 февраля Paramount Pictures представила первый полный трейлер к мультфильму "Смурфики" с Рианной в роли Смурфетты, сообщает Zakon.kz.

Певица также выступила продюсером проекта и написала для него несколько песен. Крошечные синие персонажи впервые появились в комиксах бельгийского художника Пейо. Ранее на экраны выходили экранизации культовой франшизы от Sony Pictures. В них снялись Нил Патрик Харрис и Кэти Перри.

Премьера мультфильма с Рианной состоится 18 июля.

Недавно вышел трейлер мультфильма о Планктоне из "Губки Боба", а также трейлер мультсериала про заговор фармкомпаний.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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