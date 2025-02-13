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Культура и шоу-бизнес

Нона Гришаева высказалась о Лизе Арзамасовой

Нона Гришаева высказалась о Лизе Арзамасовой, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 22:34 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Актриса Нонна Гришаева, сыгравшая Людмилу Васнецову в популярном ситкоме "Папины дочки", рассказала о дружбе с коллегой Лизой Арзамасовой и поделилась впечатлениями от съемок продолжения проекта, сообщает Zakon.kz.

В интервью Леди Mail.ru Гришаева отметила, что все эти годы поддерживала теплые отношения с Арзамасовой, несмотря на перерыв в съемках.

"Мы всегда общались по работе, даже когда сериал не снимали. Лиза – большая умница, и я очень рада, что недавно она во второй раз стала мамой", – сказала актриса.

Гришаева призналась, что поначалу не поверила в новость о возвращении сериала и даже позвонила режиссеру Александру Жигалкину, чтобы уточнить, не шутка ли это.

"Я была просто в шоке. Какое может быть продолжение, если все герои уже выросли? Но когда прочитала сценарий, подумала: "Ха! А почему бы и нет?" – поделилась актриса.

По ее словам, возвращение на съемочную площадку прошло в теплой атмосфере. Гришаева отметила, что рада вновь работать со старыми коллегами и особенно тепло отзывается о Филиппе Бледном и других "дочках".

Ранее Елизавета Арзамасова сообщила, что ее маленькой дочке 8 февраля исполнилось полгода. 

Айсулу Омарова
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