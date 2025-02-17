Анна Седокова поразила поклонников видом бездомной

Анна Седокова удивила неожиданным преображением в новом выпуске шоу "Три аккорда" на Первом канале. Певица появилась перед зрителями в образе бомжа-алкоголика, сообщает Zakon.kz.

Артистка впервые принимает участие в музыкальном конкурсе, и этот новый опыт дается ей совсем непросто. Именно этим звезда объясняет некоторые недочеты в своих выступлениях, которые не нравятся судьям.

Фото: кадр из шоу "Три аккорда"

В этот раз экс-солистка "ВИА Гры" выбрала песню "Привет с большого бодуна" группы "Дюна". На сцену Седокова вышла в рваной одежде, с фингалом под глазом, выбитым зубом и в черном парике.

Образ Анны и постановку номера судьи оценили, а вот вокальные данные артистки снова раскритиковали.

"Анечка, вы так себя хорошо ведете в этой роли. Мне все понравилось, кроме того, как вы это спели", – отметил Михаил Шуфутинский.

Фото: кадр из шоу "Три аккорда"

С ним согласился и Александр Розенбаум.

Ранее российские юристы пришли к выводу, что бывшего мужа звезды Яниса Тимму "убил" компромат на Анну Седокову.

