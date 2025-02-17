Седокова остроумно ответила на нападки хейтеров

После смерти бывшего мужа Анны Седоковой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы за ней тянется "хвост" общественного осуждения. Однако певица, судя по всему, готова "держать удар", сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько селфи в стильном образе и сопроводила их известным интернет-мемом, смысл которого сводится к тому, что как бы человек ни поступал, его все равно раскритикуют.

"Последнее фото мое любимое", – лаконично заметила Седокова.

Подписчики звезды поддержали остроту сердечками.

Ранее сообщалось, что Анну Седокову опросили по делу о самоубийстве ее бывшего супруга.

Анна Седокова и Янис Тима официально развелись 9 декабря 2024 года. А 17 декабря 32-летнего экс-супруга певицы нашли мертвым в одном из хостелов Москвы. 25 декабря тело баскетболиста было доставлено в Ригу. Прощание прошло 27 декабря в Рижском крематории.

Недавно она дала первый концерт после смерти бывшего мужа, который прошел в Алматы и был приурочен ко Дню всех влюбленных.