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Культура и шоу-бизнес

Седокова остроумно ответила на нападки хейтеров

Певица , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 18:51 Фото: Instagram/annasedokova
После смерти бывшего мужа Анны Седоковой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы за ней тянется "хвост" общественного осуждения. Однако певица, судя по всему, готова "держать удар", сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько селфи в стильном образе и сопроводила их известным интернет-мемом, смысл которого сводится к тому, что как бы человек ни поступал, его все равно раскритикуют.

"Последнее фото мое любимое", – лаконично заметила Седокова.

Подписчики звезды поддержали остроту сердечками.

Ранее сообщалось, что Анну Седокову опросили по делу о самоубийстве ее бывшего супруга.

Анна Седокова и Янис Тима официально развелись 9 декабря 2024 года. А 17 декабря 32-летнего экс-супруга певицы нашли мертвым в одном из хостелов Москвы. 25 декабря тело баскетболиста было доставлено в Ригу. Прощание прошло 27 декабря в Рижском крематории.

Недавно она дала первый концерт после смерти бывшего мужа, который прошел в Алматы и был приурочен ко Дню всех влюбленных.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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