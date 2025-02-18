Алексей Воробьёв вызвал хейт за то, что назвал девушек с макияжем неполноценными

Российский певец Алексей Воробьёв поделился с подписчиками любопытными размышлениями. По мнению певца, если девушка делает макияж, то она зависит от чужого мнения, а значит, не является полноценной личностью, сообщает Zakon.kz.

В качестве аргумента артист привел аргумент, что "для себя" мейк-ап можно сделать разве что перед сном, а днем его точно делают для окружающих. Подобное мнение навлекло на певца критику. Алексей и тут не стал молчать, выйдя на связь с фолловерами из Лос-Анджелеса. Он иронично признал поражение:

"Конечно же, я не прав, правы вы", – ответил Воробьёв на критику.

Но тут же добавил:

"Пересмотрите мое первое утверждение, в котором я говорю, что полноценная личность – это человек, который не ищет подтверждения своей точки зрения, ему плевать, что думают и говорят другие. Потому вы, к сожалению, лишь подтверждаете мою теорию".

Конечно, каждый имеет право на собственное мнение, но иногда за него можно поплатиться отменой концертов. Очередное выступление Алексея Воробьёва в Москве должно состояться в марте.

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