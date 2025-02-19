Гоша Куценко грубо отреагировал на вопрос о трупе в своем авто

18 февраля на премьере фильма "Красный шелк" российский актер Гоша Куценко демонстративно показал журналистам средний палец. Так он ответил на вопрос о трупе в своей машине, сообщает Zakon.kz.

О трагических событиях стало известно чуть меньше месяца назад. Тогда в автомобиле звезды обнаружили изувеченное тело женщины.

"Что в итоге стало с той машиной, про которую все писали?", – спросила у Куценко одна из журналисток, работавших на красной дорожке.

Чтобы ответить на этот вопрос, Гоша не смог подобрать подходящих слов, зато показал неприличный жест.

До этого он комментировал ситуацию. 57-летний актер фильма "Любовь-морковь" записал видеообращение по этому поводу, опубликовав его в Telegram.

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