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Культура и шоу-бизнес

Гоша Куценко грубо отреагировал на вопрос о трупе в своем авто

Гоша Куценко грубо отреагировал на вопрос о своем авто, где нашли труп, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 05:59 Фото: Instagram/goshakutsenko_official
18 февраля на премьере фильма "Красный шелк" российский актер Гоша Куценко демонстративно показал журналистам средний палец. Так он ответил на вопрос о трупе в своей машине, сообщает Zakon.kz.

О трагических событиях стало известно чуть меньше месяца назад. Тогда в автомобиле звезды обнаружили изувеченное тело женщины.

"Что в итоге стало с той машиной, про которую все писали?", – спросила у Куценко одна из журналисток, работавших на красной дорожке.

Чтобы ответить на этот вопрос, Гоша не смог подобрать подходящих слов, зато показал неприличный жест.

До этого он комментировал ситуацию. 57-летний актер фильма "Любовь-морковь" записал видеообращение по этому поводу, опубликовав его в Telegram.

Ранее в семье российской балерины Анастасии Волочковой разгорелся скандал из-за свадьбы дочери Ариадны. Танцовщица хочет устроить наследнице пышное торжество. По этому поводу она резко ответила жене экс-супруга.

Аксинья Титова
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