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Культура и шоу-бизнес

Деньги на лечение умершего ребенка собирала мошенница в Алматинской области

Тенге, деньги, Казахстан, коррупция, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 05:57 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области обнародовали новый случай мошенничества. На этот раз полиция задержала женщину, которая собирала деньги на лечение ребенка, умершего в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции выявили несколько случаев мошенничества во время спецоперации "Anti-fraud". Они задержали подозреваемых, причастных к преступным схемам. В первом случае 31-летняя жительница города Конаев, войдя в доверие, незаконно завладела денежными средствами. Она оказалась замешана и в другом вопиющем эпизоде. Под предлогом сбора средств на лечение ребенка женщина обманула граждан.

Во втором случае 26-летний мужчина, представляясь перевозчиком, завладел 180 тысячами тенге под предлогом транспортировки товара.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, идет следствие. Правоохранительные органы проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.

Ранее сообщалось, что алматинка обманывала людей, обещая квартиры из благотворительного фонда.

Аксинья Титова
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