Ко мне раз за разом относились несправедливо: Алсу излила душу

Известная российская певица Алсу рассказала своим фанатам, что в последние годы часто соприкасалась с психологией и прорабатывала личные проблемы со специалистом, сообщает Zakon.kz.

21 февраля артистка написала об этом пост на своей странице в Instagram, отметив, что ей предложили стать приглашенным редактором номера журнала Psychologies.

"Меня особенно увлекает все, что лежит в плоскости эмоций. Поэтому предложенная редакцией тема номера – обиды – меня захватила. Что такое обиды? Почему многие люди несут их через годы, а то и через всю жизнь? Ведь это чувство разрушает прежде всего нас самих, а обидчику порой и дела нет до наших переживаний. Обиды как камни копятся у нас на душе, на сердце, тянут нас вниз, подрывают наше психическое, а следом – и физическое здоровье. Для меня эта тема – достаточно личная. До того, как пройти терапию, я много лет самостоятельно искала ответ на вопрос, почему позволяю людям обижать меня, относиться без уважения, садиться на шею?" – написала Алсу.

По ее словам, она старалась быть хорошим человеком, никого не предавать и не обманывать, но к ней раз за разом относились несправедливо.

"Я в буквальном смысле заболевала от несправедливости, страдала бессонницей, апатией, мне было плохо физически. У меня не осталось никаких желаний. Не хотелось думать, что у меня депрессия, потому что по натуре я веселый, легкий человек. В терапии с психологом мы начали с восстановления уважения и любви к себе. "Любить себя" – растиражированная фраза. Но как к этому придти и что это включает? На своем опытес кажу, что речь идет о чувстве собственного достоинства и объективном понимании самоценности. Тот, кто ценит и уважает себя, не будет терпеть обиды и поддаваться манипуляциям. И еще одна важная мысль: обида – это то, что произошло в прошлом, а прошлым жить нельзя", – считает певица.

Ранее сообщалось, что богатейший азербайджанец подарил Алсу шикарный букет на концерте в Баку.

