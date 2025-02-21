К кыргызстанцам обратился главный герой "Рэкетир 3" и режиссер фильма

21 февраля 2025 года режиссер Акан Сатаев и актер Саят Исембаев, сыгравший главную роль в фильме "Рэкетир 3", записали видеообращение к жителям и руководству Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что казахстанский фильм "Рэкетир 3" запретили в Кыргызстане. Кинокартину сняли с проката во всех кинотеатрах страны.

"Прежде всего мы хотим обратиться к жителям Кыргызстана. Дело в том, что сегодня днем до нас дошла информация о том, что наш филь "Рэкетир 3" был снят с проката в ваших кинотеатрах. Эта новость нас огорчает, удивляет, мягко говоря. Потому что мы не знаем причин. До нас доходят какие-то слухи, которые сейчас муссируются в интернете. Одна из них – якобы наш фильм пропагандирует насилие, бандитизм, криминал. Ни в коем случае. Вся наша трилогия говорит об одном: путь бандитизма и криминал – это тупиковый путь", – сказал Акан Сатаев.

По его словам, есть еще ряд слухов, которые прокомментировал Саят Исембаев.

"Кыргызский народ, спасибо вам за уважение ко мне. Я тоже вас сильно уважаю и ценю. Я сегодня прочитал новость такую, что якобы отношение к нашему имеет Руслан Кольбаев (сын покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева. – Прим. ред.) Я с уверенностью хочу сказать, что Руслан никакого отношения к нашему фильму не имеет, он был просто приглашенным, как и все другие", – отметил актер.

Исембаев также обратился к руководству Кыргызстана.

"Я хочу обратиться к руководству страны Кыргызстана, чтобы вы с пониманием отнеслись к нашему вопросу. Жители Кыргызстана давно ждали наш фильм. Чтобы вы открыли сеансы и показ нашего фильма. Спасибо", – сказал актер.

А Сатаев попросил людей, которые решают вопросы проката фильма, отнестись с пониманием к их проблеме, ситуации.

"Очень надеемся, что все-таки "Рэкетир 3", "Рэкетир. Новые времена" будет в прокате в Кыргызстане на больших экранах и жители Кыргызстана все-таки увидят наш фильм", – заключил режиссер, пожелав всем мира и добра.

"К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, наш фильм "Рэкетир. Новые времена" был отозван с проката во всех кинотеатрах Кыргызстана. В связи со сложившейся ситуацией, приносим искренние извинения перед зрителями братского народа. Но все же, мы надеемся, что после выяснения всех обстоятельств, наш фильм выйдет на большие экраны Кыргызстана!" – говорится в описании видеообращения.

Фильм "Рэкетир: новые времена" – криминальная драма. Это третья часть серии. В прокат вышла 13 февраля 2025 года. Первые два фильма этой серии выходили в 2007 и 2015 годах.

Стоит отметить, что 18 февраля 2025 года депутат Бактыбек Марипов на заседании Комитета по правопорядку Жогорку Кенеша предложил запретить показ в Кыргызстане фильмов, пропагандирующих бандитскую идеологию. По его словам, такие фильмы, как "Черный двор", "Слово пацана", "Бригада" и другие подобные, негативно влияют на психоэмоциональное состояние подростков.