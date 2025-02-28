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Культура и шоу-бизнес

76-летнего Жерара Депардье обманули мошенники почти на 30 тысяч тенге

76-летнего Жерара Депардье обманули мошенники почти на 30 тысяч тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 14:41 Фото: wikipedia
Мошенники в России оформили микрозайм на французского актера Жерара Депардье, имеющего российский паспорт. Теперь исполнитель одной из ролей в фильме "Жизнь Пи" должен микрофинансовой организации (МФО) 5 тысяч рублей (почти 29 тысяч тенге), не считая процентов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Telegram-канала Mash, артист стал жертвой новой схемы аферистов: они берут займы на тех, кто не будет обращаться в правоохранительные органы.

Так, на паспорт Депардье займ взяли мошенники из Воронежа – они передали паспортные данные актера в МФО еще в феврале 2024 года.

Напомним, что знаменитость получил российский паспорт в 2013 году. Тогда он признавался, что больше не хочет быть французом и предпочитает Россию.

Кроме того, известно о долгах Депардье перед Союзом кинематографистов России.

Впрочем, и на Родине у артиста складывается плачевная ситуация. Известно, что он стал фигурантом расследования во Франции о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. В защиту Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции. Они опубликовали письмо. Среди них актеры Пьер Ришар, Венсан Перес, Кароль Буке и певица Карла Бруни.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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