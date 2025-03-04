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Культура и шоу-бизнес

Ирина Шейк удивила поклонников откровенным нарядом на карнавале в Рио-де-Жанейро

Ирина Шейк на карнавале в Рио-де-Жанейро, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 03:20 Фото: Instagram/irinashayk
На прошлой неделе начался традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро, а накануне к празднеству присоединилась супермодель Ирина Шейк. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков в карнавальном костюме, сообщает Zakon.kz.

В сторис Ирина также добавила кадры с карнавальной ночи, чем привела поклонников в полный восторг.

"Рада быть частью парада этим вечером. Нервничаю и волнуюсь. Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любить", – написала она под пикантным снимком, на котором оставила от синего костюма лишь детали на руках и шее.

До этого выяснилось, что Ирина Шейк возобновила отношения с бывшим возлюбленным – речь об американском футболисте Томе Брэди. Впервые слухи о романе Тома и Ирины появились в июне 2023-го после встречи знаменитостей на свадьбе их общих друзей.

Ранее Асель Садвакасова показала, как помпезно отметила 40-летие в Майами.

Аксинья Титова
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