Ирина Шейк удивила поклонников откровенным нарядом на карнавале в Рио-де-Жанейро

Фото: Instagram/irinashayk

На прошлой неделе начался традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро, а накануне к празднеству присоединилась супермодель Ирина Шейк. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков в карнавальном костюме, сообщает Zakon.kz.

В сторис Ирина также добавила кадры с карнавальной ночи, чем привела поклонников в полный восторг. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irina shayk (@irinashayk) "Рада быть частью парада этим вечером. Нервничаю и волнуюсь. Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любить", – написала она под пикантным снимком, на котором оставила от синего костюма лишь детали на руках и шее. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irina shayk (@irinashayk) До этого выяснилось, что Ирина Шейк возобновила отношения с бывшим возлюбленным – речь об американском футболисте Томе Брэди. Впервые слухи о романе Тома и Ирины появились в июне 2023-го после встречи знаменитостей на свадьбе их общих друзей.

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