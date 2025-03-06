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Культура и шоу-бизнес

Выходит продолжение скандальной ленты "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне

Вышел трейлер продолжения скандальной ленты &quot;Покидая Неверленд&quot; о Майкле Джексоне, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 07:33 Фото: Facebook/michaeljackson
На YouTube-канале Channel 4 вышел трейлер фильма "Покидая Неверленд-2: Пережить Майкла Джексона", сообщает Zakon.kz.

Он расскажет о попытках героев первой ленты получить компенсацию за предполагаемые преступления известного музыканта. В картине 2019 года двое мужчин, хореограф Уэйд Робсон и актер Джеймс Сейфчак, обвинили Джексона в растлении.

Во второй части герои поделятся, как они боролись с семьей певца, которая назвала признания Робсона и Сейфчака ложью. По словам Channel 4, картина покажет, насколько активно представители семьи Джексона и наследники его бизнеса боролись за то, чтобы не допустить выступлений Робсона и Сейфчака в суде.

Релиз ленты состоится 18 марта. Телеканал HBO, выступивший продюсером первой ленты, не стал участвовать в разработке продолжения после судебной тяжбы с наследниками Джексона.

Недавно известная американская актриса Джулия Робертс получила знак кавалера Ордена Искусств и литературы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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